    Военный руководитель Киева: Столице срочно нужна энергетическая поддержка

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 14:01
    Военный руководитель Киева: Столице срочно нужна энергетическая поддержка

    После ударов российской армии в Киеве возникла нехватка электроэнергии: три самых густонаселенных района - Деснянский, Дарницкий и Днепровский - остались без электричества.

    Об этом сообщил восточноевропейскому бюро Report глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

    Он отметил, что только в двух из десяти районов столицы ситуация оставалась относительно стабильной. "Энергетики восстановили подачу электричества, и в настоящее время ситуация во всех районах города сбалансирована. При дефиците в системе применяются аварийные отключения, которые специалисты стараются свести к минимуму. Особую потребность составляют дополнительные и резервные мощности для автономной работы критической инфраструктуры и социальных объектов", - сказал Ткаченко.

    Глава администрации добавил, что последняя бомбардировка также затруднила водоснабжение города. Он призвал всех, кто может поддержать Киев, помочь в укреплении энергетической устойчивости города и обеспечении альтернативных источников энергии, отметив, что любая помощь будет востребована в это трудное время.

    Киевская военная администрация энергокризис российско-украинская война
    Kiyevin hərbi rəhbəri: Paytaxta təcili enerji dəstəyi lazımdır

