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Военный эксперт: Франция переживает глубокий кризис

Военный эксперт: Франция переживает глубокий кризис Франция переживает глубокий экономический и политический кризис, сопровождающийся нестабильностью в правительстве и общественными скандалами.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 21:35
Военный эксперт: Франция переживает глубокий кризис

Франция переживает глубокий политический и экономический кризис, сопровождающийся правительственной чехардой и общественными скандалами.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил французский военный эксперт Ксавье Моро.

По его словам, ситуация во Франции катастрофическая: "В экономике глубокие проблемы, правительство нестабильно, а его будущее остается неопределенным. Нынешний кабинет министров работает всего пару месяцев, неизвестно, сколько он продержится”.

Моро отметил, что за последние два года Франция сменила несколько премьер-министров, что свидетельствует о серьезных внутренних проблемах.

Эксперт добавил, что дополнительное напряжение вызывает скандал вокруг супруги французского президента Брижит Макрон, который привлек внимание общественности.

"Эмманюэль Макрон пытается переключить внимание французов на внешние вопросы, чтобы уйти от внутриполитических проблем, активно используя для этого украинскую тематику и, таким образом, также рассчитывает усилить свое влияние в Европе. С 2022 года Макрон стремится создать себе воинственный образ, особенно во время избирательных кампаний", – подчеркнул эксперт.

При этом Моро указывает, что Европейский союз со своей стороны оказывает давление на Макрона из-за того, что Париж передает Киеву устаревшую технику. Германия, например, настаивает на увеличении Францией поставок вооружения Украине.

Эксперт также отмечает, что Франция "испытывает трудности в военно-промышленном комплексе".

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