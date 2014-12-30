Военные в Ираке отбили у боевиков город к северу от Багдада

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Иракские войска восстановили контроль над городом Дулуия, который был захвачен боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ).

"Силы армии, полиции и добровольцев из местных племен смогли вернуть себе контроль над городом Дулуия", - приводит слова генерал-майора армии РИА Новости. Город расположен к северу от Багдада.

Широкая экспансия ИГ, захватившего значительную территорию Ирака и Сирии, стала одной из главных мировых проблем 2014 года. Группировка, насчитывающая, по данным ЦРУ, около 30 тыс. боевиков, провозгласила на захваченных территориях халифат и стремится и далее расширять свои приобретения, сообщает Report.

Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии и Ирака, международная коалиция во главе с США (пока ограничивается ударами с воздуха), а также иракские и сирийские курды.