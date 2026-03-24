Военнослужащий ОАЭ погиб при отражении атак Ирана в Бахрейне
- 24 марта, 2026
- 19:02
Военнослужащий Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов погиб при отражении иранских атак на территории Бахрейна.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Бахрейна в соцсети X.
"Главное командование ВС королевства скорбит по погибшему во время исполнения служебного долга военнослужащему ВС братских ОАЭ", - говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что он погиб "при исполнении национального долга вместе с силами обороны Бахрейна в противостоянии иранским атакам".
