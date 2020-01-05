Военная база США в Кении подверглась нападению

Военная база США в Кении подверглась атаке со стороны милитаристов группировки «Аш-Шабаб».

Как передает Reportсо ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщили кенийские военные власти.

Представитель армии Кении полковник Пол Нджугуна сообщил, что в 05:30 утра «была предпринята попытка нарушить безопасность на аэродроме Манда».

Он отметил, что «попытка прорыва была успешно отбита». На данный момент найдены тела четырех террористов. Взлетно-посадочная полоса не пострадала. В результате неудачного прорыва произошло возгорание некоторых топливных баков, расположенных на взлетно-посадочной полосе.

Полковник сказал, что пожар был взят под контроль «и стандартные процедуры безопасности в настоящее время продолжаются».

«Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что она «успешно штурмовала сильно укрепленную военную базу и теперь взяла под эффективный контроль ее часть».

В распространенном группировкой заявлении говорится также, что имеются потери со стороны как кенийских, так и американских военнослужащих. Подтверждения этой информации пока не было.