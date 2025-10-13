Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Во время выступления Трампа в Кнессете совершена провокация

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 15:17
    Во время выступления Трампа в Кнессете совершена провокация

    Во время выступления президента США Дональда Трампа в Кнессете (парламент Израиля) произошла провокация.

    Как передает Report, депутаты Кнессета Айман Одех и Офер Кассиф были удалены из зала после того, как во время речи Трампа подняли плакат с надписью "признайте Палестину".

    Айман Одех - депутат палестино-израильского происхождения, а Офер Кассиф представляет коммунистическую партию "Хадаш", единственный еврей среди своей фракции в парламенте.

    "Эффективно сработали", - отметил Трамп после того, как охрана быстро вывела нарушителей из зала. Затем американский лидер без каких-либо комментариев продолжил свою речь.

    Trampın Knessetdəki çıxışı zamanı təxribat törədilib
    Provocation occurs during Trump's speech in Knesset

