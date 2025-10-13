İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Trampın Knessetdəki çıxışı zamanı təxribat törədilib

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 15:18
    Trampın Knessetdəki çıxışı zamanı təxribat törədilib

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın Knessetdəki (İsrail parlamenti) çıxışı zamanı təxribat törədilib.

    "Report"un məlumatına görə, Knesset üzvləri Ayman Odeh və Ofer Kassif Trampın çıxışı zamanı "soyqırımı" yazısı olan plakat qaldırdıqları üçün zaldan çıxarılıblar.

    Ayman Odeh - fələstin-israil mənşəli deputat, Ofer Kassif isə kommunist "Hadaş" partiyasını təmsil edir, fraksiyada yeganə yəhudidir.

    "Bu çox təsirli idi", - deyən Tramp nitqini davam etdirib.

    Yaxın Şərq Sülh Sammiti Knesset Tramp siyasi gərginlik təxribat
    Video
    Во время выступления Трампа в Кнессете совершена провокация
    Provocation occurs during Trump's speech in Knesset

    Son xəbərlər

    17:47

    ADB Bakı metrosunun dekarbonizasiyası çərçivəsində tender elan edib

    Maliyyə
    17:45

    TDT diaspor qurumlarının rəsmiləri üçün təcrübə proqramına start verilib

    Diaspor
    17:44

    Varheli Aİ-yə qarşı casusluq ittihamlarını rədd edib

    Digər ölkələr
    17:43
    Foto

    Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin üçtərəfli görüşü olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:34

    Ərdoğan Misirdə Makronla görüşüb

    Digər ölkələr
    17:31

    Rafael Leao Portuqaliya millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    17:25

    "CIDC-2025" kibertəhlükəsizlik festivalı başa çatıb

    İKT
    17:25

    Yağış yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    17:21

    "Yuventus"un futbolçusu sol dizindən zədə alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti