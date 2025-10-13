Trampın Knessetdəki çıxışı zamanı təxribat törədilib
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 15:18
ABŞ Prezidenti Donald Trampın Knessetdəki (İsrail parlamenti) çıxışı zamanı təxribat törədilib.
"Report"un məlumatına görə, Knesset üzvləri Ayman Odeh və Ofer Kassif Trampın çıxışı zamanı "soyqırımı" yazısı olan plakat qaldırdıqları üçün zaldan çıxarılıblar.
Ayman Odeh - fələstin-israil mənşəli deputat, Ofer Kassif isə kommunist "Hadaş" partiyasını təmsil edir, fraksiyada yeganə yəhudidir.
"Bu çox təsirli idi", - deyən Tramp nitqini davam etdirib.
