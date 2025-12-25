Çövkən üzrə Prezident Kuboku başa çatıb, mükafatçılar müəyyənləşib
Komanda
- 25 dekabr, 2025
- 13:08
Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının (ARAF) təşkilatçılığı ilə Binə Atçılıq Mərkəzinin qapalı manejində Prezident İlham Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş çövkən üzrə XII Prezident Kuboku başa çatıb.
"Report" ARAF-a istinadən xəbər verir ki, finalda "Elit" komandası "Polad"ı 3:2 hesabı ilə məğlub edib.
Üçüncü yer uğrunda görüşdə isə "Sərhədçi" "Embawood"dan üstün olub - 2:1.
Mükafatlandırma mərasimində ilk üç yeri tutmuş komandalar medal və diplomlarla təltif ediliblər. "Elit" komandasına həmçinin Prezident Kuboku təqdim olunub.
