Çövkən üzrə Prezident Kuboku başa çatıb, mükafatçılar müəyyənləşib

    Komanda
    • 25 dekabr, 2025
    • 13:08
    Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının (ARAF) təşkilatçılığı ilə Binə Atçılıq Mərkəzinin qapalı manejində Prezident İlham Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş çövkən üzrə XII Prezident Kuboku başa çatıb.

    "Report" ARAF-a istinadən xəbər verir ki, finalda "Elit" komandası "Polad"ı 3:2 hesabı ilə məğlub edib.

    Üçüncü yer uğrunda görüşdə isə "Sərhədçi" "Embawood"dan üstün olub - 2:1.

    Mükafatlandırma mərasimində ilk üç yeri tutmuş komandalar medal və diplomlarla təltif ediliblər. "Elit" komandasına həmçinin Prezident Kuboku təqdim olunub.

    çövkən prezident kuboku "Elit" Binə Atçılıq Mərkəzi

