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    Около 20 человек погибли в результате стрельбы в клубе в Орландо - ОБНОВЛЕНО

    Сорок два человека госпитализированы

    Баку. 12 Июня. REPORT.AZ/ Около 20 человек погибли в результате стрельбы в клубе в Орландо.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции шеф полиции Орландо Джон Мина.

    "Сорок два человека госпитализированы и примерно 20 человек погибли в клубе", — сказал Мина на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

    ***12:48

    По меньшей мере 25 человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в американском городе Орландо, штат Флорида.

    Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев.

    Инцидент произошел в клубе Pulse. К месту инцидента прибыли многочисленные наряды полиции.

    "Вооруженный человек ранил по меньшей мере 25 человек, другие были захвачены в заложники", — говорится в сообщении телеканала. В полиции города подтвердили, что ранены несколько человек.

    "Несколько человек получили ранения. Держитесь подальше от места происшествия", — говорится в официальном аккаунте Twitter полицейского управления.

    По словам очевидцев, в клубе на момент нападения находилось порядка 100 посетителей.

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