    Во Вьетнаме из-за оползня погибли шесть человек

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 08:04
    Во Вьетнаме из-за оползня погибли шесть человек

    По меньшей мере 6 человек погибли и еще 19 получили различные травмы в результате оползня, накрывшего пассажирский автобус на горной дороге в центральной вьетнамской провинции Кханьхоа.

    Как передает Report, об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.

    По его информации, трагедия произошла поздним вечером 16 ноября на перевале Кханьле, расположенном на национальной автомагистрали 27С. Сильный дождь вызвал оползень на перевале, обрушившийся на автобус, в котором находились 32 человека. Грунт и камни заблокировали значительный участок горной дороги, и спасателям понадобилось более двух часов, чтобы добраться до места происшествия.

    Спасательные работы на месте ЧП продолжились утром в понедельник. Работу затрудняют сильный дождь и риск новых оползней.

    По данным гидрометеорологической станции Кханьхоа, дожди с большим количеством осадков продлятся в провинции до 18 ноября.

    Вьетнам оползень автобус погибшие

