Vyetnamda sərnişin avtobusu uçqunun altında qalıb, azı 6 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2025
- 08:50
Vyetnamda içərisində 32 nəfərin olduğu sərnişin avtobusu dağ yolunda uçqunun altında qalıb, azı 6 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "VnExpress" xəbər portalı məlumat yayıb.
Hadisə noyabrın 16-da axşam saatlarında Kxanxoa əyalətinin Kxanle aşırımında baş verib.
Torpaq və qayalar dağ yolunun əhəmiyyətli hissəsini bağlayıb və xilasedicilər hadisə yerinə iki saatdan sonra çatıblar. Hadisə yerində xilasetmə əməliyyatları bazar ertəsi səhər də davam edib.
Güclü yağış torpaq sürüşməsi riskini artırıb. Əyalətin hidrometeorologiya stansiyasının məlumatına görə, güclü yağışın noyabrın 18-dək davam edəcəyi gözlənilir.
