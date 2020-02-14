Во Вьетнаме более пяти тысяч китайских работников поместили под карантин

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Более 5,1 тысячи граждан Китая, которые вернулись во Вьетнам на работу после Нового года по лунному календарю, были помещены на карантин на фоне вспышки коронавируса, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным минтруда страны, это означает, что сейчас во Вьетнаме работает примерно треть от общего числа легально трудоустроенных китайских работников – всего их чуть более 33,7 тысячи. Большинство (26 тысяч) уехали домой, чтобы отметить Новый год, и только лишь 7,6 тысячи вернулись во Вьетнам на работу.

Отмечается, что работники из КНР изолированы в общежитиях своих организаций и местных отелях. При этом те, у кого появились симптомы заболевания, находятся в медицинских учреждениях под наблюдением врачей.

В начале февраля министерство попросило компании и работодателей допускать до работы сотрудников из КНР и других стран, которые проезжали через затронутые вспышкой коронавируса районы.