Во французском Марселе сотни человек штурмовали здание вокзала

В Марселе 700 человек попытались захватить железнодорожный вокзал Сен-Шарль.

Как передает Report, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.

Согласно информации, французские Республиканские роты безопасности, дислоцированные у вокзала, сдержали натиск около 700 человек, пытавшихся проникнуть на станцию. Вокруг вокзала была развернута крупная полицейская группировка. Сообщается также о применении слезоточивого газа.

Акции проходят на фоне политического кризиса: парламент выразил вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, а президент Эмманюэль Макрон назначил новым главой правительства Себастьена Лекорню - уже пятого за последние два года. Оппозиционные партии готовят вотумы недоверия.