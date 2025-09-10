ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Во французском Марселе сотни человек штурмовали здание вокзала

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 16:11
    Во французском Марселе сотни человек штурмовали здание вокзала

    В Марселе 700 человек попытались захватить железнодорожный вокзал Сен-Шарль.

    Как передает Report, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.

    Согласно информации, французские Республиканские роты безопасности, дислоцированные у вокзала, сдержали натиск около 700 человек, пытавшихся проникнуть на станцию. Вокруг вокзала была развернута крупная полицейская группировка. Сообщается также о применении слезоточивого газа.

    Акции проходят на фоне политического кризиса: парламент выразил вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, а президент Эмманюэль Макрон назначил новым главой правительства Себастьена Лекорню - уже пятого за последние два года. Оппозиционные партии готовят вотумы недоверия.

    Франция протесты Марсель железнодорожный вокзал

    Последние новости

    16:23

    В Милли Меджлисе готовятся внести изменения в процедурные правила - ЭКСКЛЮЗИВ

    Милли Меджлис
    16:21

    В Баку завершилось 13-е заседание Форума мозговых центров СВМДА

    Внешняя политика
    16:16

    Эксперт: Изменение климата создает риски для водной безопасности Азербайджана

    Инфраструктура
    16:11

    Немецкая компания: В Азербайджане оформление грузов проще и быстрее, чем в Турции

    Инфраструктура
    16:11

    Во французском Марселе сотни человек штурмовали здание вокзала

    Другие страны
    16:05

    Кабмин внес изменения в список ряда учреждений, не входящих в структуру Минцифры

    ИКТ
    16:03

    Катар планирует подать в суд на Нетаньяху за удар по Дохе

    Другие страны
    16:02

    Бельгия может ввести военные патрули в крупных городах из-за роста преступности

    Другие страны
    16:02

    Немецкая компания предложила создать единую цифровую платформу для портов Каспия и Черного моря - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    Лента новостей