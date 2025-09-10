İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Fransada yüzlərlə insan vağzal binasına hücum edib

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 16:47
    Fransada yüzlərlə insan vağzal binasına hücum edib

    Marseldə 700 nəfər Sen-Şarl dəmir yolu vağzalını ələ keçirməyə cəhd edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Figaro" polis orqanlarındakı mənbələrə istinadən bildirib.

    Məlumata görə, polislər təxminən 700 nəfərin stansiyaya girməsinin qarşısını alıb. Gözyaşardıcı qazın tətbiq edildiyi bildirilir.

    Aksiyalar siyasi böhran fonunda keçirilir: parlament Baş nazir Fransua Bayruya etimadsızlıq göstərib, Prezident Emmanuel Makron isə hökumətin yeni başçısı vəzifəsinə Sebastyen Lekornunu təyin edib ki, bu da son iki ildə həmin vəzifəyə artıq beşinci təyinatdır. Müxalifət partiyaları etimadsızlıq votumları hazırlayırlar.

    Во французском Марселе сотни человек штурмовали здание вокзала
    Hundreds of people storm train station in Marseille, France

