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    Во французских Альпах снежная лавина накрыла десятки людей

    Работа спасателей осложняется плохими погодными условиями и туманом

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ На горнолыжном курорте Тинь Валь Кларе  у подножия французских Альп в результате схода снежной лавины пропали без вести десятки людей, сообщает Report со ссылкой на Le Parisien.  

    К месту происшествия прибыли команды спасателей, которые ведут поиски пропавших. Их работа осложняется плохими погодными условиями и туманом.

    Напомним, что 13 февраля на этом же месте лавина обрушилась на четырех лыжников, ни один из которых не выжил.

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