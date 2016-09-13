Во Франции женщинам, планировавшим теракты в Париже, предъявили обвинения

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Предъявлены обвинения трем женщинам, подозреваемым в планировании подрыва автомобиля с газовыми баллонами в столице Франции.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.

Ранее французские полицейские обнаружили на парковке неподалеку от Собора Парижской Богоматери автомобиль, мигающий аварийными огнями, без номеров. В салоне машины находился один пустой газовый баллон, а в багажнике лежали еще шесть полных. Также в автомобиле были обнаружены документы на арабском языке.

В минувший в четверг французская полиция задержала троих подозреваемых — женщин 19, 23 и 39 лет, которые, по данным МВД, готовили "новые насильственные и неминуемые атаки". Одна из задержанных ранее присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

Как передает агентство со ссылкой на прокуратуру, задержанные женщины также подозреваются в том, что они планировали совершить атаку на железнодорожную станцию в парижском регионе или на полицейский участок.