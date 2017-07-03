Во Франции задержан мужчина, планировавший теракт в отношении мигрантов

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Молодого человека, который собирался устроить теракт в отношении мигрантов и восхвалял в соцсетях норвежского террориста Андерса Брейвика, задержали во французском городе Тараскон департамента Буш-дю-Рон, сообщает Report со ссылкой на портал France Info.

Его задержание состоялось на прошлой неделе. 1 июля ему предъявили обвинения по статьям об оправдании терроризма и подготовке теракта.

Мужчина в возрасте 21 года был знаком правоохранительным органам как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.