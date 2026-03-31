Во Франции задержали девять участников нападения на мэрию Френа

Французская полиция задержала 9 человек по делу о вторжении и погроме в мэрии коммуны Френ под Парижем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в соцсети Х.

"Поздравляю следователей департамента Валь-де-Марн с прекрасно проведенным расследованием, которое привело к оперативному задержанию", - отметил он.

Свое послание он сопроводил ссылкой на сообщение главы агентства CLPress Клемана Лано, который написал, что во вторник утром стало известно о задержании девяти человек по делу о нападении на мэрию Френ.

Ранее сообщалось о том, что около 20 человек ворвались в здание мэрии коммуны Френ и устроили погром в нескольких комнатах, разломав мебель. При нападении они использовали пиротехнику.