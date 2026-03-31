    Во Франции задержали девять участников нападения на мэрию Френа

    Французская полиция задержала 9 человек по делу о вторжении и погроме в мэрии коммуны Френ под Парижем.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в соцсети Х.

    "Поздравляю следователей департамента Валь-де-Марн с прекрасно проведенным расследованием, которое привело к оперативному задержанию", - отметил он.

    Свое послание он сопроводил ссылкой на сообщение главы агентства CLPress Клемана Лано, который написал, что во вторник утром стало известно о задержании девяти человек по делу о нападении на мэрию Френ.

    Ранее сообщалось о том, что около 20 человек ворвались в здание мэрии коммуны Френ и устроили погром в нескольких комнатах, разломав мебель. При нападении они использовали пиротехнику.

    Франция Нападение на мэрию Лоран Нуньес
    Fransada meriyaya hücumla bağlı doqquz nəfər saxlanılıb

    Последние новости

    14:37

    Бахрейн заявил о перехвате 182 ракет и 400 БПЛА с начала эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:37
    Фото

    Джаббаров: Азербайджан и Китай обсудили возможности создания совместного инвестфонда

    Бизнес
    14:37

    Страны ОТГ готовят к запуску совместный спутник формата CubeSat

    ИКТ
    14:36

    В Чехии задержали подозреваемого в нападении на "Русский дом"

    Другие страны
    14:35

    Следующая встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Швеции

    В регионе
    14:30
    Фото

    Число зарегистрировавшихся на VI конкурс "Yüksəliş" превысило 10 тысяч

    Наука и образование
    14:28

    Исраэль Кац: Жители южного Ливана не вернутся до обеспечения безопасности на границе

    Другие страны
    14:27
    Фото

    Переселившимся в Ходжавенд 64 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    14:25

    Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей