Fransada meriyaya hücumla bağlı doqquz nəfər saxlanılıb
- 31 mart, 2026
- 14:16
Fransa polisi Paris yaxınlığındakı Fren kommunasının meriyasına edilən basqın və dağıntılarla bağlı iş üzrə 9 nəfəri saxlayıb.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın daxili işlər naziri Loran Nunyes "X" hesabında bildirib.
"Val-de-Marn departamentinin müstəntiqlərini mükəmməl aparılmış araşdırmaya görə təbrik edirəm", - o qeyd edib.
Xəbər verildiyi kimi, təxminən 20 nəfər Fren kommunasının meriya binasına basqın edərək bir neçə otaqda mebelləri sındırıb. Hücum zamanı onlar pirotexniki vasitələrdən istifadə ediblər.
