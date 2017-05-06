Во Франции задержали бездомного, который четыре дня жил в люксовом отеле

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Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Во Франции полиция задержала бездомного, который, чтобы "сделать себе приятное и не спать на улице", четыре дня жил в пятизвездочном отеле в Бордо и задолжал за услуги более 2 тысяч евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, персонал Grand Hotel вызвал полицию, когда 61-летний мужчина решил выписаться из номера, не заплатив.

Сам бездомный заявил, что у него украли деньги и вещи, а плату он переведет через банк.

Отмечается, что мужчину ждет суд по делу о мошенничестве.