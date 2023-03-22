Во Франции в ходе акций против пенсионной реформы задержали более 850 человек

Французская полиция задержала 855 человек за различные нарушения в ходе акций против повышения пенсионного возраста во Франции за последние несколько дней.
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"К настоящему моменту было задержано 855 человек по всей Франции, из них 843 человека уже взяты под стражу", - сказал Дарманен.
Он также отметил, что 23 марта во Франции ожидаются массовые акции против повышения пенсионного возраста. Глава МВД распорядился направить для обеспечения порядка в ходе этих манифестаций 12 тыс. полицейских и жандармов. При этом 5 тыс. правоохранителей будут сконцентрированы в Париже, добавил министр.
Напомним, что проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции пенсионного возраста с 62 до 64 лет, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 16 марта глава французского кабмина Элизабет Борн воспользовалась своими конституционными полномочиями и объявила, что законопроект будет принят без голосования в Национальном собрании.