О нас

Франция приняла закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет

Франция приняла закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет Франция приняла закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
Другие страны
16 марта 2023 г. 18:32
Франция приняла закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет

Франция приняла закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом объявила премьер-министр Элизабет Борн на заседании в Нацсобрании.

Документ утвердили без голосования в парламенте.

"Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Я привержена нашей социальной модели, и эта реформа — плод компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Я готова взять на себя за него ответственность. Согласно статье 49.3 конституции правительство берет на себя ответственность за этот закон", — сказала глава правительства.

Президент национального собрания Яэль Браун-Пиве подтвердила это решение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке French government pushes through pension reform without vote

Другие новости из категории

В Израиле заявили, что ограничены в помощи Украине
В Израиле заявили, что ограничены в помощи Украине
16 марта 2023 г. 19:23
Число жертв взрывов на шахтах в Колумбии увеличилось до 21
Число жертв взрывов на шахтах в Колумбии увеличилось до 21
16 марта 2023 г. 16:30
Сенат Франции одобрил окончательную версию проекта пенсионной реформы
Сенат Франции одобрил окончательную версию проекта пенсионной реформы
16 марта 2023 г. 16:21
Не менее семи человек погибли при падении вертолета на севере Ирака
Не менее семи человек погибли при падении вертолета на севере Ирака
16 марта 2023 г. 16:03
ЕС готовит правовую базу против семей подсанкционных российских бизнесменов
ЕС готовит правовую базу против семей подсанкционных российских бизнесменов
16 марта 2023 г. 15:22
Шольц: ФРГ за восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из РФ
Шольц: ФРГ за восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из РФ
16 марта 2023 г. 13:02
В США вертолет потерпел крушение после попытки угона
В США вертолет потерпел крушение после попытки угона
16 марта 2023 г. 12:03
В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет
В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет
16 марта 2023 г. 11:03
Правительство Финляндии удивилось запросу Украины о передаче поездов Allegro
Правительство Финляндии удивилось запросу Украины о передаче поездов Allegro
16 марта 2023 г. 10:30
Япония перебросила войска на остров рядом с Тайванем
Япония перебросила войска на остров рядом с Тайванем
16 марта 2023 г. 09:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi