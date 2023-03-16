Франция приняла закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет

Франция приняла закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Франция приняла закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом объявила премьер-министр Элизабет Борн на заседании в Нацсобрании.

Документ утвердили без голосования в парламенте.

"Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Я привержена нашей социальной модели, и эта реформа — плод компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Я готова взять на себя за него ответственность. Согласно статье 49.3 конституции правительство берет на себя ответственность за этот закон", — сказала глава правительства.

Президент национального собрания Яэль Браун-Пиве подтвердила это решение.