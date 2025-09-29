Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 15:13
    Во Франции скончался юноша, ранивший себя после ножевого нападения на педагога

    Во Франции скончался подросток, ранивший себя после ножевого нападения на педагога.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на BFMTV.

    Согласно информации,14-летний парень в среду с ножом напал на преподавательницу музыки в колледже в городе Бенфельд на востоке страны, а затем при задержании нанес себе ранения в область шеи, задев вены и артерии.

    Подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он умер вечером в воскресенье.

    Жизни 66-летней учительницы ничего не угрожает.

    По информации СМИ, ранее подростка замечали в интересе к нацистской символике и фигуре Гитлера, из-за чего к нему применялись дисциплинарные меры. Он также проявлял большой интерес к истории Второй мировой войны.

    Министр образования Франции Элизабет Борн отметила, что подросток "переживал сложные личные и семейные обстоятельства", при этом ранее с законом проблем не имел.

    Франция Учитель ножевое нападение смерть подросток

