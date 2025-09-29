Во Франции скончался юноша, ранивший себя после ножевого нападения на педагога
- 29 сентября, 2025
- 15:13
Во Франции скончался подросток, ранивший себя после ножевого нападения на педагога.
Об этом сообщает Report со ссылкой на BFMTV.
Согласно информации,14-летний парень в среду с ножом напал на преподавательницу музыки в колледже в городе Бенфельд на востоке страны, а затем при задержании нанес себе ранения в область шеи, задев вены и артерии.
Подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он умер вечером в воскресенье.
Жизни 66-летней учительницы ничего не угрожает.
По информации СМИ, ранее подростка замечали в интересе к нацистской символике и фигуре Гитлера, из-за чего к нему применялись дисциплинарные меры. Он также проявлял большой интерес к истории Второй мировой войны.
Министр образования Франции Элизабет Борн отметила, что подросток "переживал сложные личные и семейные обстоятельства", при этом ранее с законом проблем не имел.