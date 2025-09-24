Во Франции школьник напал с ножом на учителя музыки

Во Франции учитель музыки получил ножевое ранение в лицо от своего ученика во время урока.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, учителя музыки ранил ножом в лицо 14-летний школьник во время урока в средней школе на северо-востоке Франции.

Учитель был доставлен в больницу.

Также сообщается, что подозреваемый был арестован вскоре после нападения. При этом он пытался скрыться с места происшествия.

Как отмечается, подозреваемый ранил себя во время ареста и также был помещен в местную больницу.

Отметим, что этой второй такой случай во Франции с начала сентября. 10 сентября городе Антиб, что на Лазурном берегу между Ниццей и Каннами, парень ранил ножом преподавательницу и ученицу в колледже садоводства.