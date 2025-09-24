Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Во Франции школьник напал с ножом на учителя музыки

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 14:21
    Во Франции школьник напал с ножом на учителя музыки

    Во Франции учитель музыки получил ножевое ранение в лицо от своего ученика во время урока.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, учителя музыки ранил ножом в лицо 14-летний школьник во время урока в средней школе на северо-востоке Франции.

    Учитель был доставлен в больницу.

    Также сообщается, что подозреваемый был арестован вскоре после нападения. При этом он пытался скрыться с места происшествия.

    Как отмечается, подозреваемый ранил себя во время ареста и также был помещен в местную больницу.

    Отметим, что этой второй такой случай во Франции с начала сентября. 10 сентября городе Антиб, что на Лазурном берегу между Ниццей и Каннами, парень ранил ножом преподавательницу и ученицу в колледже садоводства.

    Fransada məktəbli müəlliminə bıçaqla hücum edib

