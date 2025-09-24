Fransada məktəbli müəlliminə bıçaqla hücum edib
Digər ölkələr
- 24 sentyabr, 2025
- 14:46
Fransada 14 yaşlı şagird dərs zamanı musiqi müəlliminin üzünə bıçaqla xəsarət yetirib.
Bu barədə "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, müəllim xəstəxanaya çatdırılıb.
Həmçinin bildirilib ki, şübhəli şəxs hücumdan dərhal sonra həbs edilib.
Məlumata görə, şübhəli şəxs həbs zamanı özünə də xəsarət yetirib və yerli xəstəxanaya yerləşdirilib.
Qeyd edək ki, bu, sentyabr ayının əvvəlindən Fransada baş verən ikinci belə hadisədir. Sentyabrın 10-da Antib şəhərində bir gənc kollecdə müəllimi və şagirdi bıçaqlayıb.
