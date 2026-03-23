Во Франции скончался экс-премьер Лионель Жоспен
- 23 марта, 2026
- 12:43
Экс-премьер Франции Лионель Жоспен скончался в возрасте 88 лет.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает телеканал BFM TV.
Отмечается, что Жоспен был главой правительства от Социалистической партии при президенте Жаке Шираке с 1997 по 2002 год, в период так называемого "сосуществования" - так во Франции называют период, когда президент и премьер-министр принадлежат к противоположным политическим лагерям.
Последние новости
12:49
Два взрыва в украинской Буче: полиция квалифицировала инцидент как терактДругие страны
12:43
Во Франции скончался экс-премьер Лионель ЖоспенДругие страны
12:39
Арарат Мирзоян: Ереван и Анкара обсуждают учреждение студенческих стипендийВ регионе
12:37
Ильхам Алиев: Шамахы стал одним из туристических центров АзербайджанаВнутренняя политика
12:32
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Шамахинского европейского лицеяВнутренняя политика
12:28
Фото
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса "Ширван Агро" в ШамахыВнутренняя политика
12:25
Мирзоян: Армения и Пакистан готовятся к взаимному открытию посольствВ регионе
12:16
Алексей Лихачев: "Росатом" ведет строительство ветропарка в Иссык-КулеЭнергетика
12:09