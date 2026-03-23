Во Франции скончался экс-премьер Лионель Жоспен

Экс-премьер Франции Лионель Жоспен скончался в возрасте 88 лет.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает телеканал BFM TV.

Отмечается, что Жоспен был главой правительства от Социалистической партии при президенте Жаке Шираке с 1997 по 2002 год, в период так называемого "сосуществования" - так во Франции называют период, когда президент и премьер-министр принадлежат к противоположным политическим лагерям.