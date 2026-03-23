    Fransada sabiq Baş nazir Lionel Jospen ölüb

    Digər ölkələr
    • 23 mart, 2026
    • 13:00
    Fransada sabiq Baş nazir Lionel Jospen ölüb

    Fransanın sabiq Baş naziri Lionel Jospen 88 yaşında ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BFM TV telekanalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, L.Jospen 1997-ci ildən 2002-ci ilə qədər prezident Jak Şirakın dövründə, "birgəyaşayış" adlandırılan dövrdə - Fransada prezident və baş nazirin əks siyasi düşərgələrə aid olduğu dövr belə adlanır - Sosialist Partiyasından hökumət başçısı olub.

    Lionel Jospen
    Во Франции скончался экс-премьер Лионель Жоспен

    Son xəbərlər

    13:51

    Nyu-York hava limanında təyyarə qəzasında 40-dan çox adam xəsarət alıb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    13:47

    Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən iki nəfər həbs edilib

    Hadisə
    13:37

    Omanda son sutka ərzində daşqınlar nəticəsində 5 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    13:25

    İran bütün Fars körfəzini minalamaqla hədələyib

    Digər ölkələr
    13:15

    İRİA və "Plug and Play" startapların qlobal bazarlara çıxışını dəstəkləyən proqrama start verir

    İKT
    13:13

    Ukraynanın Buça şəhərində iki partlayış olub, polis hadisəni terror aktı kimi qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    13:12

    Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:10

    Si Cinpin: Çin və Azərbaycan hərtərəfli strateji tərəfdaşlardır

    Xarici siyasət
    13:06

    Si Cinpin Novruz bayramı münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti