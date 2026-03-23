Fransada sabiq Baş nazir Lionel Jospen ölüb
Digər ölkələr
- 23 mart, 2026
- 13:00
Fransanın sabiq Baş naziri Lionel Jospen 88 yaşında ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BFM TV telekanalı məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, L.Jospen 1997-ci ildən 2002-ci ilə qədər prezident Jak Şirakın dövründə, "birgəyaşayış" adlandırılan dövrdə - Fransada prezident və baş nazirin əks siyasi düşərgələrə aid olduğu dövr belə adlanır - Sosialist Partiyasından hökumət başçısı olub.
Son xəbərlər
13:51
Nyu-York hava limanında təyyarə qəzasında 40-dan çox adam xəsarət alıb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
13:47
Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən iki nəfər həbs edilibHadisə
13:37
Omanda son sutka ərzində daşqınlar nəticəsində 5 nəfər həlak olubDigər ölkələr
13:25
İran bütün Fars körfəzini minalamaqla hədələyibDigər ölkələr
13:15
İRİA və "Plug and Play" startapların qlobal bazarlara çıxışını dəstəkləyən proqrama start verirİKT
13:13
Ukraynanın Buça şəhərində iki partlayış olub, polis hadisəni terror aktı kimi qiymətləndiribDigər ölkələr
13:12
Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
13:10
Si Cinpin: Çin və Azərbaycan hərtərəfli strateji tərəfdaşlardırXarici siyasət
13:06