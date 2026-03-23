    Azərbaycan alüminium məmulatlarının istehsalını 30 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    • 23 mart, 2026
    • 14:20
    Azərbaycan alüminium məmulatlarının istehsalını 30 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 11 min 771 ton alüminium məmulatları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30,4 % çoxdur.

    Bu il martın 1-nə, ölkədə 3 min 729 ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 50 min 893 ton alüminium məmulatları istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 23 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi Alüminium məmulatları istehsalı

