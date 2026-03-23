Azərbaycan alüminium məmulatlarının istehsalını 30 %-dən çox artırıb
Sənaye
- 23 mart, 2026
- 14:20
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 11 min 771 ton alüminium məmulatları istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30,4 % çoxdur.
Bu il martın 1-nə, ölkədə 3 min 729 ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 50 min 893 ton alüminium məmulatları istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 23 % azdır.
15:22
BƏƏ-nin HHM sistemləri bu gün 7 ballistik raket və 16 PUA-nı ələ keçiribDigər ölkələr
15:21
Azərbaycan nasos istehsalını 32 %-dən çox artırıbSənaye
15:15
Sumqayıtda 40 min abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaqDaxili siyasət
15:13
Abbas Əraqçi və Hakan Fidan Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblərRegion
15:11
Tramp İranın enerji infrastrukturuna zərbələri beş gün təxirə salmağı tapşırıbDigər ölkələr
15:09
Brunu Gimaraeş "Nyukasl"da qalmaq qərarına gəlibFutbol
15:08
Baş Qərargah: Primorskdakı neft terminalına və Başqırdıstandakı NEZ-ə zərbə endirilibDigər ölkələr
14:52
Foto
Fərqli inanclar, eyni həyat: cəmi bir azərbaycanlı ailənin yaşadığı Gürcüstanın çoxmillətli kəndindən REPORTAJRegion
14:42