Rostovda yanacaq anbarları alovlanıb
Digər ölkələr
- 23 mart, 2026
- 14:08
Rusiyanın Rostov vilayətində yanacaq saxlanılan anbarlar alovlanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya KİV-ləri regionun FHN idarəsinin məlumatlarına istinadən xəbər verir.
"Ümumi sahəsi 1000 kvadratmetr olan üç bina alovlara bürünüb", - qurum bildirir.
Məlumata görə, yanğının söndürülməsinə 60 xilasetmə işçisi və 17 ədəd xüsusi texnika cəlb olunub.
