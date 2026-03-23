В Ростове загорелись топливные склады
Другие страны
- 23 марта, 2026
- 13:59
В Ростовской области России загорелись склады с горючим топливом.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные регионального управления МЧС.
"Огнем охвачено три здания общей площадью 1000 квадратных метров", - сообщает ведомство.
Сообщается, что к тушению пожара привлечены 60 спасателей и 17 единиц спецтехники.
