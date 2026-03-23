    Parisdə mer seçkisində sosialist Emmanuel Qrequar qalib gəlib

    • 23 mart, 2026
    • 18:02
    Parisdə mer seçkisində sosialist Emmanuel Qrequar qalib gəlib

    Sosialist Emmanuel Qrequar martın 22-də keçirilən Paris meri seçkilərində qalib gələrək əsas rəqibi - Respublikaçıların namizədi Raşida Datini geridə qoyub.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, Fransa paytaxtının yeni meri seçicilərin 50,52 % səsini toplayıb, Datiyə isə 41,5 % səs verilib.

    E.Qrequar bəyan edib ki, seçkilər bir daha göstərdi ki, parislilər şəhərin rəhbərliyində ifrat sağçıları görmək istəmirlər. Eyni zamanda, məlumatlara görə, bu 2001-ci ildən bəri solçuların Parisdəki ən böyük qələbəsi olub.

    Ümumilikdə, yeni mer sosialistlərin Parisdə 25 illik hakimiyyətini davam etdirib.

    Parisdə və ümumilikdə ölkə üzrə keçirilən seçki çox vacibdir, çünki onlar gələn il baş tutacaq prezident seçkisinin gedişatını müəyyən edəcək tendensiyalar barədə təsəvvür yaradır. Həmin seçkilərdə səlahiyyət müddəti başa çatan Emmanuel Makronun varisi seçiləcək.

    Emmanuel Makron Emmanuel Qrequar Seçkilər
    В Париже на выборах мэра победил социалист Эмманюэль Грегуар

    18:02

    Parisdə mer seçkisində sosialist Emmanuel Qrequar qalib gəlib

