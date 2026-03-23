В Париже на выборах мэра победил социалист Эмманюэль Грегуар

Социалист Эмманюэль Грегуар победил на выборах мэра Парижа, состоявшихся 22 марта, опередив главную соперницу - кандидата от "Республиканцев" Рашиду Дати.

Как сообщает европейское бюро Report, новый мэр французской столицы набрал 50,52% голосов избирателей против 41,5%, отданных за Дати.

Победитель заявил, что выборы еще раз показали, что парижане не хотят видеть в руководстве города ультра-правых. При этом, согласно данным, это стало самой большой победой левых в Париже с 2001 года.

В целом новый мэр продлил 25-летнее правление социалистов в Париже.

Выборы в Париже и в целом по стране очень важны, поскольку дают представление о тенденциях, которые определят ход президентских выборов следующего года, на которых будет избран преемник Эмманюэля Макрона, срок полномочий которого истекает.

Несмотря на поражение в столице, ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен укрепила позиции в ряде средних и небольших городов центральной Франции. В то же время общий результат оказался менее успешным: после удачного первого тура кандидаты партии потерпели поражение в нескольких крупных городах, в том числе в Марселе.

Консервативная "Республиканцы" сохранила контроль над большинством городов, которые уже находились под ее управлением, и даже завоевала несколько новых.

Партия Макрона "Возрождение" теперь контролирует Бордо и Аннеси - это ее первые две крупные победы на местном уровне.

Левоцентристская соцпартия сохранила контроль над Парижем и другими крупными мегаполисами, в то время как крайне левая "Непокоренная Франция" завоевала несколько рабочих пригородов, что было в центре ее избирательной стратегии.

Эдуард Филипп, экс-премьер в правительстве Макрона, считающийся в опросах наиболее вероятным кандидатом на пост президента, переизбрался на пост мэра в своем родном городе Гавре.

Теперь предвыборные штабы основных партий начинают строить свои стратегии, нацеленные на президентские выборы 2027 года.