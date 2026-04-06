    • 06 aprel, 2026
    • 21:36
    Qurban Qurbanov: Komandada düzgün xarakter olmasa, nəticələr də olmaz

    Komandada düzgün xarakter olmasa, nəticələr də olmaz.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib.

    Təcrübəli mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XXVI turunda "Karvan-Yevlax"a qarşı keçirilən matçdan sonra komandasının mövcud durumundan danışıb:

    "Biz əvvəl uğursuz dövr yaşamışdıq, amma sonradan toparlanıb geri dönə bildik. Təbii ki, alınmayan oyunlar da olub. Daxili çətinliklər yaşanıb və bəzi futbolçular gözlədiyimiz səviyyədə çıxış etməyiblər. Komandamız həm potensiala, həm də təcrübəyə malikdir. Hər oyunda sona qədər mübarizə aparırıq ki, qələbə qazanaq.

    "Sabah" komandası yaxşı tarazlığa malikdir. "Neftçi", "Zirə" və "Turan Tovuz" son matçlarda öz oyunlarını inkişaf etdiriblər və sabit nəticələr göstərirlər. Hər qarşılaşmaya ciddi hazırlaşmalıyıq və uğur üçün lazım olan prinsiplərdən dönməməliyik".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Karvan-Yevlax" görüşü Ağdam təmsilçisinin 7:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    21:48

    İsrail İranın ən böyük neft-kimya komplekslərindən birinə zərbə endirdiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    21:44

    "Naxçıvan" Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-offa vəsiqə qazanıb

    Komanda
    21:36

    Qurban Qurbanov: "Komandada düzgün xarakter olmasa, nəticələr də olmaz"

    Futbol
    21:36

    İsraildə İranın zərbələri nəticəsində 7 mindən çox insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    21:20

    Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdır

    Xarici siyasət
    21:03

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunub

    Xarici siyasət
    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti