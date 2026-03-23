Banqladeş təchizat problemləri səbəbindən yanacaq idxalını artırır
- 23 mart, 2026
- 18:47
Yaxın Şərqdəki eskalasiya fonunda tədarük problemlərinə görə Banqladeş il ərzində yanacaq idxalını 25 % artırmağı planlaşdırır.
"Report" "The Business Standard" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında Cənubi Asiya respublikasının energetika və mineral resurslar naziri İqbal Həsən Mahmud bildirib.
"Ehtiyat tədbiri olaraq hökumət yanacaq idxalını 25 % artırmaq qərarına gəlib", - deyə o bildirib və ölkədə "birbaşa böhran olmadığını", yanacağın paylanması ilə bağlı vəziyyətin subsidiyalar vasitəsilə nəzarət altında olduğunu qeyd edib.
Həsən Mahmud izah edib ki, yanacaq spot bazarından alınır və istehlakçılara alış qiymətindən aşağı qiymətlərlə satılır.
"Münaqişənin müddəti qeyri-müəyyən olaraq qalır, bununla əlaqədar hökumət əhalinin alıcılıq qabiliyyətini nəzərə alaraq mümkün qədər uzun müddət subsidiyalar verəcək", - o vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, gəmilərin Hörmüz boğazından maneəsiz keçə bilməməsi səbəbindən müntəzəm təchizatda fasilələr yaranır.
Daha əvvəl "Dhaka Tribune" qəzeti Banqladeş Yanacaqdoldurma Məntəqələri Sahibləri Assosiasiyasının bəyanatına istinadən xəbər yaymışdı ki, kəskin yanacaq çatışmazlığı istənilən an Banqladeşdəki bütün yanacaqdoldurma məntəqələrinin bağlanmasına gətirib çıxara bilər.