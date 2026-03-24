Səudiyyə Ərəbistanı bu gün İranın təxminən 40 kəşfiyyat PUA-sını zərərsizləşdirib
- 24 mart, 2026
- 14:42
Səudiyyə Ərəbistanının hərbi qüvvələri bu gün İranın 39 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) zərərsizləşdirib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib.
Məlumata görə, İranın PUA-ları krallığın ərazisində kəşfiyyat aparırmış.
