Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Бангладеш наращивает импорт топлива из-за проблем с поставками

    Другие страны
    Бангладеш наращивает импорт топлива из-за проблем с поставками

    Бангладеш планирует увеличивать ввоз топлива на 25% в течение года из-за проблем с поставками на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Business Standard, об этом заявил журналистам министр энергетики и минеральных ресурсов южноазиатской республики Икбал Хасан Махмуд.

    "В качестве меры предосторожности правительство решило увеличить импорт топлива на 25%", - сказал он, отметив, что в стране "нет непосредственного кризиса" и ситуация с распределением топлива находится под контролем, в том числе посредством субсидий.

    Хасан Махмуд пояснил, что топливо приобретается на спотовом рынке и продается потребителям по ценам ниже закупочных. "Продолжительность конфликта остается неясной, в связи с чем правительство будет предоставлять субсидии как можно дольше, учитывая покупательную способность населения", - подчеркнул он.

    По его словам, из-за того, что суда не могут беспрепятственно проходить через Ормузский пролив, возникают перебои в регулярном снабжении.

    Ранее газета Dhaka Tribune со ссылкой на заявление бангладешской ассоциации владельцев АЗС сообщала, что острая нехватка топлива может в любой момент привести к закрытию всех автозаправочных станций в Бангладеш.

    Эскалация на Ближнем Востоке Топливный кризис в Бангладеш
    Banqladeş təchizat problemləri səbəbindən yanacaq idxalını artırır
    Последние новости

    Другие страны
    Другие страны
    В регионе
    Другие страны
    18:23

    Другие страны
    Другие страны
    17:58
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы почти 3 тыс. граждан

    Внешняя политика
    Другие страны
    Другие страны
    Лента новостей