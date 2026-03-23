Бангладеш наращивает импорт топлива из-за проблем с поставками

Бангладеш планирует увеличивать ввоз топлива на 25% в течение года из-за проблем с поставками на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на газету The Business Standard, об этом заявил журналистам министр энергетики и минеральных ресурсов южноазиатской республики Икбал Хасан Махмуд.

"В качестве меры предосторожности правительство решило увеличить импорт топлива на 25%", - сказал он, отметив, что в стране "нет непосредственного кризиса" и ситуация с распределением топлива находится под контролем, в том числе посредством субсидий.

Хасан Махмуд пояснил, что топливо приобретается на спотовом рынке и продается потребителям по ценам ниже закупочных. "Продолжительность конфликта остается неясной, в связи с чем правительство будет предоставлять субсидии как можно дольше, учитывая покупательную способность населения", - подчеркнул он.

По его словам, из-за того, что суда не могут беспрепятственно проходить через Ормузский пролив, возникают перебои в регулярном снабжении.

Ранее газета Dhaka Tribune со ссылкой на заявление бангладешской ассоциации владельцев АЗС сообщала, что острая нехватка топлива может в любой момент привести к закрытию всех автозаправочных станций в Бангладеш.