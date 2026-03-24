    Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin 67 %-dən çoxunu İtaliya alıb

    Energetika
    24 mart, 2026
    • 14:57
    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan İtaliyaya 2 milyon 427 min 849,63 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 1 milyard 142 milyon 037,8 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2025-ci ilin iki ayı ilə müqayisədə 0,5 % çox, dəyəri isə 16,4 % azdır.

    İtaliyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanını ümumi neft ixracında payı 67,43 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-fevral aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan dəyəri 1 milyard 704 milyon 408,42 min ABŞ dolları olan 3 milyon 600 min 307,38 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 6 milyard 264 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 3 milyard 665 milyon ABŞ dolları ixracın, 2 milyard 599 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

