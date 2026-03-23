İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Fərdi
    • 23 mart, 2026
    • 13:59
    AMADA ilə Beynəlxalq Cüdo Federasiyası arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub.

    "Report" agentliyə istinadən xəbər verir ki, Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının hüquqşünası Tamas Vass və antidopinq koordinatoru Andrea Ember Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) qonağı olublar.

    Qonaqlar AMADA-nın fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub, agentliyin təmiz idmanın təşviqi istiqamətində həyata keçirdiyi layihələr, əldə olunan nailiyyətlər və gələcək perspektivlər barədə məlumatlandırılıblar.

    Qurum rəsmiləri Azərbaycanda təmiz və ədalətli idmanın inkişafı istiqamətində görülən işləri yüksək qiymətləndirərək, bu sahədə əldə olunan nailiyyətləri xüsusi vurğulayıblar.

    Görüş çərçivəsində antidopinq sahəsində testetmə və təhsil istiqamətləri üzrə qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Tərəflər gələcəkdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini qeyd edərək, birgə fəaliyyətin daha da gücləndirilməsinin əhəmiyyətini diqqətə çatdırıblar.

    Son xəbərlər

    14:20

    Azərbaycan alüminium məmulatlarının istehsalını 30 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    14:08

    Rostovda yanacaq anbarları alovlanıb

    Digər ölkələr
    14:07

    Serbiyanın neft şirkətinin ötənilki zərərinin 2,2 dəfə çox olduğu üzə çıxıb

    Energetika
    14:00

    Srbui Qalyan: Ermənistanın yeni Konstitusiyası hüquqi baxımdan hazırdır

    Region
    13:59

    Fərdi
    13:51

    Nyu-York hava limanında təyyarə qəzasında 40-dan çox adam xəsarət alıb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    13:47

    Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən iki nəfər həbs edilib

    Hadisə
    13:37

    Omanda son sutka ərzində daşqınlar nəticəsində 5 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    13:25

    İran bütün Fars körfəzini minalamaqla hədələyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti