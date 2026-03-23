    Serbiyanın neft şirkətinin ötənilki zərərinin 2,2 dəfə çox olduğu üzə çıxıb

    Energetika
    23 mart, 2026
    • 14:07
    Serbiyanın neft şirkətinin ötənilki zərərinin 2,2 dəfə çox olduğu üzə çıxıb

    Serbiyanın neft şirkəti - NIS 2025-ci ildə 104,5 milyon avro xalis zərərlə başa vurub. Bundan əvvəl şirkətin illik zərərinin 47,5 milyon avro olduğu açıqlanmışdı.

    "Report"un Balkan bürosu bu barədə NİS-in yeni dərc olunmuş maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir.

    Başqa sözlə, şirkətin ötənilki zərərinin əslində 2,2 dəfə çox olduğu üzə çıxıb.

    NIS fevralda üzləşdiyi çətinlikləri Rusiyaya bağlı mülkiyyət strukturu ilə əlaqədar ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyinin tətbiq etdiyi sanksiyalarla izah edib. Şirkət bəyan edib ki, onun maliyyə və əməliyyat göstəriciləri mürəkkəb şəraitdən, xüsusilə sanksiyalardan ciddi təsirlənib.

    ABŞ sanksiyaları ötən ilin əvvəlində tətbiq edib, lakin onlar qüvvəyə oktyabrda minib.

    Hazırda Rusiyaya məxsus əsas payı almaqda maraqlı olan Macarıstanın MOL şirkəti ilə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) arasında danışıqlar davam edir. Bu arada NIS fəaliyyətini davam etdirmək üçün ABŞ-dən müvəqqəti lisenziyalar almağa bir neçə dəfə nail olub. Ötən cümə günü müddəti yenidən uzadılmış hazırkı lisenziya aprelin 17-nə qədər qüvvədədir.

    Son xəbərlər

    14:20

    Azərbaycan alüminium məmulatlarının istehsalını 30 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    14:08

    Rostovda yanacaq anbarları alovlanıb

    Digər ölkələr
    14:07

    Serbiyanın neft şirkətinin ötənilki zərərinin 2,2 dəfə çox olduğu üzə çıxıb

    Energetika
    14:00

    Srbui Qalyan: Ermənistanın yeni Konstitusiyası hüquqi baxımdan hazırdır

    Region
    13:59

    AMADA ilə Beynəlxalq Cüdo Federasiyası arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

    Fərdi
    13:51

    Nyu-York hava limanında təyyarə qəzasında 40-dan çox adam xəsarət alıb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    13:47

    Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən iki nəfər həbs edilib

    Hadisə
    13:37

    Omanda son sutka ərzində daşqınlar nəticəsində 5 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    13:25

    İran bütün Fars körfəzini minalamaqla hədələyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti