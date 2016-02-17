 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во Франции режим чрезвычайного положения продлен до 26 мая

    Ранее национальное собрание Франции поддержало лишение гражданства осужденных за терроризм

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Депутаты французского парламента проголосовали за продление режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, до 26 мая. Как информирует Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом передает телеканал BFMTV.

    Сообщается, что за принятие данного закона проголосовали 212 депутатов, против — 31. В ноябре прошлого года сторонников чрезвычайных мер было больше — за проголосовал 551 депутат, шесть — против и один воздержался.

    На прошлой неделе законопроект о продлении режима чрезвычайного положения поддержал и сенат страны, заявив, что уровень террористической угрозы "больше, чем когда-либо".

    Ранее национальное собрание Франции поддержало лишение гражданства осужденных за терроризм.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi