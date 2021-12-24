Во Франции рекомендовали делать бустерную прививку от COVID-19 через три месяца

Верховная комиссия по делам здравоохранения (HAS) Франции в своем заключении в пятницу рекомендовала сократить срок между вакцинацией против COVID-19 и дополнительной, бустерной прививкой до трех месяцев.

Верховная комиссия по делам здравоохранения (HAS) Франции в своем заключении в пятницу рекомендовала сократить срок между вакцинацией против COVID-19 и дополнительной, бустерной прививкой до трех месяцев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Это связано с пятой волной пандемии коронавирусной инфекции и стремительным распространением во Франции особенно контагиозного штамма "омикрон", отметили во французском независимом научном органе здравоохранения.

HAS также высказалась в пользу введения бустерной прививки для подростков 12-17 лет, имеющих проблемы со здоровьем.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что вариант "омикрон", который распространяется активнее "дельты", станет преобладать в стране с начала 2022 года. В связи с этим Кастекс запретил проведение концертов и запуск фейерверков вечером 31 декабря.

В канун западного Рождества, отмечаемого 25 декабря, телеканал BFMTV объявил, что в четверг во Франции было зарегистрировано более 90 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что является абсолютным рекордом в стране с начала пандемии.