Во Франции рекомендовали делать бустерную прививку от COVID-19 через три месяца

Верховная комиссия по делам здравоохранения (HAS) Франции в своем заключении в пятницу рекомендовала сократить срок между вакцинацией против COVID-19 и дополнительной, бустерной прививкой до трех месяцев.
Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Это связано с пятой волной пандемии коронавирусной инфекции и стремительным распространением во Франции особенно контагиозного штамма "омикрон", отметили во французском независимом научном органе здравоохранения.
HAS также высказалась в пользу введения бустерной прививки для подростков 12-17 лет, имеющих проблемы со здоровьем.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что вариант "омикрон", который распространяется активнее "дельты", станет преобладать в стране с начала 2022 года. В связи с этим Кастекс запретил проведение концертов и запуск фейерверков вечером 31 декабря.
В канун западного Рождества, отмечаемого 25 декабря, телеканал BFMTV объявил, что в четверг во Франции было зарегистрировано более 90 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что является абсолютным рекордом в стране с начала пандемии.