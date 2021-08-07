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Во Франции произошла перестрелка между полицией и подозреваемым, есть раненые

Во Франции произошла перестрелка между полицией и подозреваемым, есть раненые  Мужчина во французском городе Сент-Этьене открыл огонь по полицейским.
Другие страны
7 августа 2021 г. 22:55
Во Франции произошла перестрелка между полицией и подозреваемым, есть раненые

Мужчина во французском городе Сент-Этьене открыл огонь по полицейским.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию France Bleau, он был ранен ответным огнем и задержан.

Отмечается, что никто из правоохранителей не пострадал.

По данным радиостанции, полиция в субботу получила сообщение о двух предполагаемых нарушителях. По прибытии на место сотрудники полиции обнаружили двух мужчин примерно 30 лет, сидящих в автомобиле. Один из них был задержан сразу, а другой попытался сбежать.

Радиостанция со ссылкой на очевидцев сообщает, что мужчина спрятался во дворе одного из домов за кустом. Полицейские также прибыли во двор. Вслед за этим раздались выстрелы. Нарушитель был серьезно ранен в живот и ногу. Правоохранители надели на него наручники, а затем вызвали медиков.

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Версия на азербайджанском языке Fransada polislərlə şübhəli şəxs arasında atışma olub, yaralanan var

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