    Во Франции произошел крупный сбой в работе платежных систем

    Другие страны
    • 31 августа, 2025
    • 02:54
    Во Франции произошел крупный сбой в работе платежных систем

    Во Франции произошел сбой в работе платежных систем крупных банков, обслуживающих около 14 млн жителей страны.

    Как передает Report, об этом пишет Le Parisien.

    Газета уточняет, что клиенты Credit mutuel и CIC более двух часов не могли расплатиться за покупки кредитными картами или снять наличные. В первом банке объяснили проблемы "внутренней неисправностью". Источник рассказал, что сложности возникли после компьютерного обновления.

    По данным портала Downdetector, поступило свыше 5 тыс. жалоб от клиентов Credit mutuel и чуть менее 3 тыс. CIC. Некоторым клиентам пришлось оставить в супермаркете продукты, за которые они не смогли расплатиться, у других по пять раз не проходила оплата в ресторане или не получилось заплатить за проезд на платных автострадах, что привело к заторам.

