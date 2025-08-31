Fransada ödəniş sistemlərində ciddi nasazlıq yaranıb
Digər ölkələr
- 31 avqust, 2025
- 03:44
Fransada ölkənin 14 milyona yaxın sakininə xidmət göstərən iri bankların ödəniş sistemlərində nasazlıq yaranıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Le Parisien" yazıb.
Qəzet qeyd edir ki, "Credit mutuel" və CIC müştəriləri iki saatdan artıq müddət ərzində kredit kartları ilə alış-verişi ödəyə və ya nağd pul çıxara bilməyiblər. Mənbə bildirib ki, çətinliklər kompüterin yenilənməsindən sonra yaranıb.
"Downdetector" portalının məlumatına görə, "Credit mutuel" müştərilərindən 5 000-dən çox, CIC-dən isə 3 000-dən bir qədər az şikayət daxil olub.
