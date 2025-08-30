Во Франции призвали к созданию союза правых сил в противовес Макрону

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 23:50
    Лидер французского "Национального объединения" Жордан Барделла выступил с инициативой формирования коалиции правых сил, оппозиционных политике президента Эмманюэля Макрона.

    Как передает Report, своей идеей он поделился в интервью телеканалу BFMTV.

    "Я хочу протянуть руку сиротам правых сил, правым политикам, которые не растворились в макронизме", - отметил политик.

    Это заявление прозвучало накануне запланированного на 8 сентября голосования в Национальном собрании Франции по вопросу о доверии правительству Франсуа Байру. Депутаты от партии "Национальное объединение" намерены поддержать вотум недоверия и проголосовать за отставку нынешнего правительства.

    25 августа Байру заявил, что собирается внести на голосование вопрос о доверии правительству в Национальном собрании. Причиной для такого шага он назвал тяжелую экономическую ситуацию, особо выделив стремительный рост государственного долга. Согласно его информации, госдолг Франции увеличивается на €12 млн каждый час и в настоящее время достиг €3,4 трлн.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Fransada Makronla mübarizə üçün sağçı koalisiyanın yaradılmasına çağırılıb

