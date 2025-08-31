Fransada Makronla mübarizə üçün sağçı koalisiyanın yaradılmasına çağırılıb

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Fransada ifrat sağçı "Milli Birlik" Partiyasının lideri Jordan Bardella prezident Emmanuel Makronun siyasətinə qarşı çıxan sağçı qüvvələrdən ibarət koalisiya yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu fikrini BFMTV kanalına müsahibəsində bölüşüb.

    "Mən makronizmdə əriməmiş sağçı siyasətçilərə əl uzatmaq istəyirəm", - siyasətçi qeyd edib.

    Bu bəyanat sentyabrın 8-də Fransa Milli Assambleyasında Fransua Bayru hökumətinə etimad səsverməsi ərəfəsində verilib. "Milli Birlik" partiyasının deputatları etimadsızlıq votumu dəstəkləmək və hazırkı hökumətin istefasına səs vermək niyyətindədirlər.

    Avqustun 25-də Bayru hökumətə etimad məsələsini Milli Assambleyada səsverməyə qoyacağını açıqlayıb. O, bu addımın səbəbi kimi ağır iqtisadi vəziyyəti göstərib, dövlət borcunun sürətlə artdığını vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, Fransanın dövlət borcu hər saat 12 milyon avro artır və hazırda 3,4 trilyon avroya çatıb.

