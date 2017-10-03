Во Франции предотвращен теракт, запланированный во время футбольного матча

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ До матча ПСЖ - "Бордо", проходящего в рамках VIII тура чемпионата Франции по футболу, был предотвращен теракт.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Daily Mail, на стадионе Park de Prens, где проходила игра, обнаружили бомбу, которая могла бы сработать одним звонком с мобильного телефона.

В связи с инцидентом правоохранительные органы Франции задержали 5 подозреваемых, один из которых ранее был под контролем.

Отметим, что матч, на котором было 47 000 болельщиков, завершился победой ПСЖ со счетом 6:2.