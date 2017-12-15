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    Во Франции после ДТП с поездом до сих пор не опознаны более 10 детей

    До сих пор не опознаны четыре погибших школьника, а также семеро детей, получивших тяжелые повреждения

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Более 10 школьников, погибших или пострадавших при столкновении автобуса и поезда на юге Франции, до сих пор не опознаны.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру.

    Как уточнил прокурор Перпиньяна Жан-Жак Фаньи, до сих пор не опознаны четыре погибших школьника, а также семеро детей, получивших тяжелые повреждения.

    Самому младшему из пострадавших школьников исполнилось восемь лет, а старшему — 15, уточняет «РИА Новости».

    14 декабря региональный поезд TER на переезде у коммуны Милла протаранил автобус. По предварительным данным, пострадали 10 человек, четверо погибли.

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