Во Франции после ДТП с поездом до сих пор не опознаны более 10 детей

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Более 10 школьников, погибших или пострадавших при столкновении автобуса и поезда на юге Франции, до сих пор не опознаны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру.

Как уточнил прокурор Перпиньяна Жан-Жак Фаньи, до сих пор не опознаны четыре погибших школьника, а также семеро детей, получивших тяжелые повреждения.

Самому младшему из пострадавших школьников исполнилось восемь лет, а старшему — 15, уточняет «РИА Новости».

14 декабря региональный поезд TER на переезде у коммуны Милла протаранил автобус. По предварительным данным, пострадали 10 человек, четверо погибли.