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 Во Франции оштрафовали 1,6 тыс. участников новогодней вечеринки

 Во Франции оштрафовали 1,6 тыс. участников новогодней вечеринки Более 1,6 тыс из 2,5 тыс участников масштабной новогодней вечеринки в коммуне Льерон на западе Франции получили штрафы за участие в несанкционированном мероприятии и употребление наркотиков.
Другие страны
2 января 2021 г. 23:26
 Во Франции оштрафовали 1,6 тыс. участников новогодней вечеринки

Более 1,6 тыс из 2,5 тыс участников масштабной новогодней вечеринки в коммуне Льерон на западе Франции получили штрафы за участие в несанкционированном мероприятии и употребление наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

"К настоящему моменту жандармы зафиксировали 1 225 нарушений, связанных с профилактикой COVID-19 (масочный режим, комендантский час), и еще 420 различных нарушений, 225 из которых связаны с наркотиками, - написал он в своем Twitter. - Изъято оборудование, несколько человек задержаны".

Отметим, что глава МВД не уточнил, удалось ли найти всех организаторов этого мероприятия.

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