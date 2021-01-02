Во Франции оштрафовали 1,6 тыс. участников новогодней вечеринки

Более 1,6 тыс из 2,5 тыс участников масштабной новогодней вечеринки в коммуне Льерон на западе Франции получили штрафы за участие в несанкционированном мероприятии и употребление наркотиков.

Более 1,6 тыс из 2,5 тыс участников масштабной новогодней вечеринки в коммуне Льерон на западе Франции получили штрафы за участие в несанкционированном мероприятии и употребление наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

"К настоящему моменту жандармы зафиксировали 1 225 нарушений, связанных с профилактикой COVID-19 (масочный режим, комендантский час), и еще 420 различных нарушений, 225 из которых связаны с наркотиками, - написал он в своем Twitter. - Изъято оборудование, несколько человек задержаны".

Отметим, что глава МВД не уточнил, удалось ли найти всех организаторов этого мероприятия.