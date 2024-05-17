Австралия объявила об очередном пакете антироссийских санкций

Власти Австралии сообщили о введении очередного пакета санкций в отношении российских предприятий, якобы вовлеченных в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.

Власти Австралии сообщили о введении очередного пакета санкций в отношении российских предприятий, якобы вовлеченных в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Как отмечается в заявлении министра, распространенном МИД страны, адресные финансовые санкции вводятся в отношении "шести российских организаций, связанных с поставками Северной Кореей оружия в Россию". "Австралия самым решительным образом осуждает незаконный экспорт, закупку и использование Россией северокорейских баллистических ракет в ходе <...> войны против Украины", - указано в документе.

В МВД Австралии ТАСС сообщили, что в санкционный список были внесены в числе прочих ранее подпавшие под санкции ЕС ООО "Восточная стивидорная компания" (входит в Global Ports), ООО "Марин транс шиппинг", ООО "М Лизинг" и АО "Совфрахт".